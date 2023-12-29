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Serik Kaymakamı Cemal Şahin Gıda Satış Yerlerinde Denetimlere Katıldı - Son Dakika
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Serik Kaymakamı Cemal Şahin Gıda Satış Yerlerinde Denetimlere Katıldı

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlere katılarak gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetledi. Şahin, denetimler sırasında gıda denetim görevlileri ve işletme yetkililerinden üretimler hakkında bilgi aldı. Kaymakam Şahin, halkın gıda güvenliğinin önemli olduğunu belirterek, bu tür denetimlerin sürekli olarak yapıldığını ve bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin Gıda Satış Yerlerinde Denetimlere Katıldı
29.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 11:28
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Serik Kaymakamı Cemal Şahin, gıda satış yerlerinde yapılan denetimlere katıldı.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlere katıldı.

Şahin, denetimler sırasında gıda denetim görevlileri ve işletme yetkililerinden üretimler hakkında bilgi aldı.

Denetimler hakkında bilgi veren Kaymakam Şahin, "Halkımızın gıda güvenliği bizim için çok önemli. Bu tür denetimleri sürekli yapıyoruz ve bundan sonrada devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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Cemal Şahin, Tarım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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