Serkan Bayram'dan Gündüz Programlarına Eleştiri

(TBMM) - AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, gündüz kuşağı programlarının zıvanadan çıktığını belirterek, yayından kaldırılması çağrısında bulundu. RTÜK'ü de ziyaret ettiğini söyleyen Bayram, "Çünkü toplumun ahlakını bitiren, kötü örnek olan programlar. Bazı şeyleri normalleştiren içerikler. Bunların bir an önce kaldırılmasıyla kurtulacağız" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutladı. Kendi hayat hikayesini konu alan "Buğday Tanesi" filmi ve kitabı hakkında bilgi veren Bayram, filmin gösteriminin yapıldığı, yapılacağı ülkeler ve etkilerini anlattı.

Bayram, "Engelli kardeşlerimizi, dezavantajlı gruplarımızı süper lige çıkarıyoruz. İnsanların umuda ihtiyacı var. Deprem, pandemi, ekonomi nedeniyle dünya, insanlar umutsuz. İnsanlar bizde umudu görüyor, ümidi görüyor, ışığı görüyor. Bu çok kıymetli" diye konuştu.

"Biz bunları dinlemek zorunda değiliz"



Bayram, basın toplantısı sonrasında bir soru üzerine gündüz kuşağı programlarının içeriğini değerlendirdi. Bu tür programların kaldırılması gerektiğini söyleyen Bayram, şunları kaydetti:

"RTÜK ilgileniyor. Hatta birkaç vekilimiz ve RTÜK'e de gittik. Dedik ki: Toplumumuz bu sabah kuşağı ve gündüz kuşağı programlarından rahatsız. Biz 'aile yılı' diyoruz. Ama maalesef bu sabah kuşağı ve gündüz kuşağı programları zıvanadan çıkmış durumda ve aile mefhumunu bitiriyor. Hiç iyi bir tavır ve davranış göstermiyor. Bir an önce kaldırılması lazım. Bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Gittiğimiz alanlarda da genelde bakıyoruz, reklam gelirinden dolayı bunu çok yaygınlaştırmak istiyorlar. Bakıyorsunuz habere, affedersiniz; 'Kızıyla da beraberim, kaynanayla da beraberim' gibi ifadeler var. Biz bunları dinlemek zorunda değiliz. Utanmadan çıkıp anlatıyorlar.



"Yüz kişiye sorun 90'ı bizimle aynı kanaatte"

Ama bazıları diyor ki, bu tip olaylarda polis, adliye devreye giriyor. Bu programların faydası var. Yani bu ülkenin polisi, savcısı yok mu? Bir televizyon programından mı medet umacağız. Biz bir hukuk devletiyiz. Bu ülkenin polisi, savcısı, emniyeti, yargısı vardır. Herkes işini yapacak. Basın basınlığını yapacak, emniyet emniyetini yapacak, yargı yargısını yapacak. Bizler vekiliz, hizmetkarız; halkımıza hizmet edeceğiz. Sahadan gelen şikayetleri çokça gördüğüm için, milletin sesi ve vicdanı olarak siyaset üstü bir bakış açısıyla söylüyorum: Bu programlar bir an önce kaldırılmalı, yarından tezi yok. Çünkü toplumun ahlakını bitiren, kötü örnek olan programlar. Bazı şeyleri normalleştiren içerikler. Bunların bir an önce kaldırılmasıyla kurtulacağız. Bence yakındır. Gerekirse kanun teklifi de veririm ama bu doğrudan kanun teklifini gerektiren bir konu değil. Yüz kişiye sorun 90'ı bizimle aynı kanaatte."