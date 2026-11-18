Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada Mustafa Yazıcı ifadeye çağırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasası işlemlerine yönelik bir soruşturma yürütülüyor. Bu soruşturma kapsamında Mustafa Yazıcı ifadeye çağırıldı.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Mustafa Yazıcı ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Mustafa Yazıcı ifadeye çağırıldı.
Kaynak: DHA
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