Sermaye Piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sermaye Piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Sermaye Piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Yarın iki şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 12 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet' soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 12 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi. Şüpheliler, Kerem Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman, Yunus Caf, Ayşegül Kaya, Evren Uçar, Okan Uzunoğlu, Cem Gürkan Alpay, Duygu Kuşçu ve Hüseyin Emre Sezer, adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ YARIN SEVK EDİLECEK

Emin Münir Sarpyener ve Erdin Özel'in yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sermaye Piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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