ŞESOB heyeti, Silopi ve Cizre esnafının durum ve taleplerini Cizre'de görüştü - Son Dakika
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ŞESOB heyeti, Silopi ve Cizre esnafının durum ve taleplerini Cizre'de görüştü

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ŞESOB heyeti, Silopi ve Cizre esnafının durum ve taleplerini Cizre\'de görüştü
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ŞESOB heyeti, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret ederek Cizre ve Silopi esnafının durumunu, taleplerini ve bölge ticaretini görüştü. Toplantıda esnaf dayanışması ve yerel ekonominin desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ŞESOB) Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyarette bulunuldu.

ŞESOB Başkanı Heşar Haşimoğlu ve beraberindeki heyet, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Geleri ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odasında basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Cizre ve Silopi'de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların mevcut durumu, talepleri ile bölge ticaretini kapsayan konular görüşüldü.

Toplantıda esnaf dayanışmasının ve yerel ekonominin desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

ŞESOB Başkanı Haşimoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bölge esnafını ilgilendiren konuları kapsayıcı bir şekilde değerlendirdiklerini belirterek, ev sahipliğinden dolayı oda yönetimine teşekkür etti.

Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Geleri ise ilçe ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak ve esnafın haklarını korumak adına bu tür istişarelerin ve kurumlar arası iş birliğinin önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA
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