Seydişehir'deki Okul Müzesi Kültürü Sergiliyor - Son Dakika
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Seydişehir'deki Okul Müzesi Kültürü Sergiliyor

Seydişehir\'deki Okul Müzesi Kültürü Sergiliyor

Seydişehir'de kurulan okul müzesi, öğrencilerin bağışlarıyla şehrin kültürünü sergiliyor.

05.11.2024 12:48
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Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Seyit Harun Anadolu Lisesinin son katında kurulan okul müzesi, ilkokul?sınıfı,?mutfak?kültürü,?günlük?yaşam gibi alanlarla şehrin kültürünü sergiliyor.

Yaklaşık 1 yıldır ziyarete açık olan müzede 342 metrekare alanda öğrenci, veli ve öğretmenlerin bağışladığı 901 eser sergileniyor.

Seyit Harun Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Uçan, AA muhabirine, tarih öğretmeni Ercan Arslan'ın 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulda müze kurma fikrini açmasından sonra çalışmalara başladıklarını anlattı.

Öğrencilerin de projeye dahil edildiğini belirten Uçan, şunları kaydetti:

"Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz destek verdi. Personelimiz hafta sonları, mesai dışında özverili bir şekilde hizmet etti. Ahşap ve taş işçiliği, tuğlaların örülmesi gibi mekandaki bütün işleri kendimiz yaptık. Yaklaşık 342 metrekarelik müzede, nostalji sınıfı, mutfak kültürü ve günlük yaşam bölümü var. Hafta için saat 10.00-14.00 arasında nöbetçi öğrenciye müzeyi ziyaret etmek istediğini söyleyen herkes, kayıt işlemi yapıldıktan sonra Müzecilik Kulübü öğrencisinin koordinesinde müzeyi gezebiliyor."

Uçan, müzenin 1 yılda yaklaşık 1200 ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

En eski eser, 1867 tarihli bir bakır sürahi

Tarih Öğretmeni Ercan Arslan da okul müzesi kurma fikrine öğrencilerin de destek verdiğini bildirdi.

Müzede 901 eser sergilediklerini, depoda da 600 eser olduğunu dile getiren Arslan, hafta içi eğitim-öğretimin devam ettiği günlerde müzenin ziyarete açık olduğunu vurguladı.

Arslan, müze için öğrencilerden bağış istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Anneannelerinden, babaannelerinden hatıra olan eserleri getirdiler. Öğrencilerimizin isimleri 'eser bağışçı listesi'nde yer alıyor. 15-20 yıl sonra kendi aileleriyle buraya geldiklerinde aslında birkaç nesli bir çizgide toplamış olacağız. Dede, anneanne, babaanne, eser bağışçısı öğrencimiz ve onun çocukları arasında kültürel miras köprüsü oluşacak. Ziyaret eden veli ve vatandaşlar çok duygulanıyor. Kendi çocukluklarında kullandıkları eşyaları görüyorlar. Bağ kuruyorlar, duygusal anlar yaşanıyor."

Arslan, "En eski eserimiz, 'Seydişehir Mutfak Kültürü' bölümünde 1867 tarihli bir bakır sürahimiz. Bir gayrimüslim işçinin elinden çıktığı belli. 1960-1970'li yıllarına ait ders kitapları da 'Nostalji Sınıfı' bölümünde yer alıyor." diye konuştu.

Okulun 12'nci sınıf öğrencisi Sefa Kaplan ise okuldaki bu müzede bağışladıkları eşyaları görünce mutlu olduklarını belirterek, "Bundan belki 20-30 sene sonra çocuklarımızla geldiğimiz zaman, 'Bu eşyayı ben bağışladım. Bu eşya şuradan geldi.' diye anlatacak olmak heyecanlandırıyor. Buraya bakır bir tas bağışladım." dedi.

Öğrencilerde Selahattin Ayna da sık sık müzeyi ziyaret ettiğini, her gezişinde farklı bir ayrıntı gördüğünü anlatarak, özellikle nostalji sınıfı ile kendi sınıfları arasındaki farkların ilgi çekici olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Ayşe Yılmaz, müzenin ilçe tarihini yansıttığını belirterek, "Burada gezerken çok mutlu oluyorum. Çünkü burada benim de emeğim var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir'deki Okul Müzesi Kültürü Sergiliyor - Son Dakika

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