Seyhan Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma ve Parke Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma ve Parke Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Seyhan Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sokak sağlıklaştırma, parke yenileme ve düzenleme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürüyor. Başkan Oya Tekin, hizmetlerin aksamadan devam edeceğini belirtti.

31.05.2024 13:45
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(ADANA)- Seyhan Belediyesi ilçe genelinde, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, sokak sağlıklaştırma, parke yenileme ve düzenleme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürüyor. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Vatandaşlarımızın, rahat etmesi bizim için önemli. Bu nedenle, sokaklarımızda bozuk yol kalmayana kadar hizmetlerimiz aksamadan devam edecek" dedi.

Ekiplerin, şiddetli yağış nedeniyle çökme yaşanan parke sokaklarda, yenileme ve düzenleme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürdüğünü belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilk olarak, Yeşilyuva mahallesi, Akkapı mahallesi, Mestanzade mahallesi, Hadırlı mahallesi ve Pınar mahallesinde çalışmalar yapıldı. Bu bölgede yolların sağlıklaştırılmasının ardından öncelik durumuna göre diğer mahallelerimize odaklanacağız" dedi.

Başkan Tekin, 'Seyhan'ın 96 mahallesine eşit ve adaletli hizmet götüreceğiz' sözünün arkasında olduğunun altını çizerek, "Vatandaşlarımızın bize olan güvenine layık olmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Adaletli hizmet anlayışımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirilecek olan çalışmalarımızın ardından Seyhan'ımız, daha güzel bir görünüme kavuşacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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