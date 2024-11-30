Seyhan Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasında

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, yeni binasında hizmet vermeye başladı.
Beşocak Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde daha önce İl Emniyet Müdürlüğünün kullandığı binaya taşındı.
Yeni binanın, konumu ve fiziki yapısıyla vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştıracağı belirtildi.
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