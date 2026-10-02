Sezar'ın sözünden adını alan Zile'deki kent müzesi 62 bin ziyaretçi çekti

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan "Veni Vidi Vici Kent Müzesi"nde ilçenin binlerce yıllık tarihi sergileniyor.

Tarihi Zile Kalesi'nin giriş kısmında yer alan eski kışla binasında 2022 yılında açılan kent müzesinin adı, Roma İmparatoru Jül Sezar'ın Zela Savaşı (MÖ 47) sonrasında galibiyetinin ifadesi olarak söylediği rivayet edilen, "geldim, gördüm, yendim" anlamına gelen "veni, vidi, vici" sözünden geliyor.

Yaklaşık bin metrekarelik alanda hizmet veren müzede Roma'dan Osmanlı'ya kadar Zile'nin coğrafi, kültürel, sosyal ve ekonomik zenginlikleri, vitrinlerde, duvarlarda ve stantlarda sergilenen eserler ile kostüm, fotoğraf, maket, manken ve balmumu heykeller aracılığıyla anlatılıyor.

Yörenin geleneksel el sanatları, mutfağı ve ev yaşamına dair objeler, tarihi Zile evlerinin ve camilerin maketleri, tarihi "Zile Panayırı"nın minyatür ölçülerdeki canlandırması ve Sezar'ın tam boy heykeli, müzedeki eserler arasında yer alıyor.

Müzede ayrıca kağnılar, at arabaları, top arabaları ve tablolar ile geleneksel kıyafetler, sandıklar, müzik aletleri, gündelik yaşamın parçası olan çok sayıda eser teşhir ediliyor.

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, AA muhabirine, müzenin Zile Kalesi'nin 4 bin yıllık kışla binasının silahlık bölümü olduğunu söyledi.

Alanı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarihi Kentler Birliğinin destekleriyle orijinal haline döndürdüklerini belirten Eryılmaz, "7 bin yıllık Zile'nin güzel bir müzesini yaptık. Müzenin adı da 'Veni Vidi Vici Kent Müzesi'. Sezar'ın sözünü marka olarak oluşturduk." dedi.

Müzede Sezar'dan günümüze Zile'deki yaşamın anlatıldığını dile getiren Eryılmaz, "Zile'de Sezar'dan günümüze kadar olan yaşam neyse çeşitli kesitlerle anlatmaya çalıştık. Geçmişini bilemeyenler geleceğine yön veremez." diye konuştu.

Eryılmaz, bu yıl yaz döneminde müzeyi 62 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin gezdiğine dikkati çekerek, "Tokat'ın en önemli turistik noktalarından birisi oldu. Hemşehrilerimiz bu eserleri müzeye hiçbir bedel istemeden bağışlıyor." ifadelerini kullandı.