Shenzhen'de 28. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı yaklaşık 5 bin şirket ve kurumla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
28. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı perşembe günü Shenzhen'de başladı. Shenzhen Dünya Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki fuar, 400.000 metrekarelik alanda 120'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 5.000 şirket ve kurumu buluşturuyor; cumartesi sona erecek.
SHENZHEN, 27 Kasım (Xinhua) -- 28. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı, perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde başladı.
Shenzhen Dünya Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, toplam 400.000 metrekarelik sergi alanında 120'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 5.000 şirket ve kurumu bir araya getiriyor. Etkinlik cumartesi günü sona erecek.
Kaynak: Xinhua
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