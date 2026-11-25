Shenzhou-24 mürettebatı, Jiuquan'da düzenlenen törenle uzaya uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-24 görevi için iki Çinli ve bir Pakistanlı astronottan oluşan mürettebatın Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen törenle uğurlandığını açıkladı. Tören çarşamba sabahı erken saatlerde Çin'in kuzeybatısındaki merkezde yapıldı.
JİUQUAN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, iki Çinli ve bir Pakistanlı astronottan oluşan Shenzhou-24 mürettebatı için çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendiğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua
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