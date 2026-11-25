JİUQUAN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, iki Çinli ve bir Pakistanlı astronottan oluşan Shenzhou-24 mürettebatı için çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendiğini bildirdi.