Shettima, Nijerya'nın 20 milyar fidanlık ağaçlandırma kampanyasını duyurdu

Nijerya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kashim Shettima, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gelecek yağışlı mevsimden itibaren 20 milyar fidan dikmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Shettima, Etiyopya'nın Oromia bölgesinde çiftlikleri ve tarımsal tesisleri ziyaret etti.

Shettima, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin gıda egemenliğini sağlamak amacıyla mekanizasyon, iklim dostu tarım, yüksek verimli tohumlar ve modern tarım uygulamalarına ağırlık vereceğini belirtti.

Gıda güvenliğinin ulusal egemenlik açısından önemine işaret eden Shettima, dış kaynaklı gıdaya bağımlılığın ülkelerin egemenliğini tehlikeye atabileceğini söyledi.

Shettima, "Gıdaya bağımlılık egemenliğimizi tehlikeye atar. Gıda üretiminde bağımsızlık olmadan bir ülkenin egemenliği tamamlanmış sayılmaz." ifadelerini kullandı.

Nijerya'nın gelecek yağışlı mevsimde iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması amacıyla kapsamlı bir ağaçlandırma kampanyası başlatacağını aktaran Shettima, 20 milyar fidan dikmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Etiyopya'nın Yeşil Miras Girişimi'nden yararlanmayı hedeflediklerini dile getiren Shettima, kampanyanın geniş çaplı planlama, yoğun çalışma ve halkın katılımını gerektirdiğini vurguladı.

Shettima, Etiyopya'nın tarımsal dönüşümünün Afrika ülkeleri için örnek oluşturduğunu belirterek, Nijerya ile Etiyopya arasındaki işbirliğinin kıtanın gıda güvenliğine katkı sağlayacağını kaydetti.

Afrika ülkelerinin kendi kendine yetecek düzeyde gıda üretmesi gerektiğini ifade eden Shettima, Etiyopya'nın tarımsal başarılarının diğer ülkelere de örnek olabileceğini belirtti.

Shettima, ağaçlandırma programının iklim değişikliğiyle mücadeleye ve çevrenin korunmasına katkı sağlamasının yanı sıra istihdam olanaklarını da artıracağını bildirdi.