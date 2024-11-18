Şi Cinping'den Yoksullukla Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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Şi Cinping'den Yoksullukla Mücadele Çağrısı

Çin lideri Şi Cinping, G20 Zirvesi'nde adil bir dünya ve yoksullukla mücadele için işbirliği çağrısı yaptı.

18.11.2024 23:16
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, gelişmekte olan ülkelere daha adil bir dünya için yoksullukla mücadelede kararlılık çağrısı yaptı.

Çin lideri, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Çin'in yakın tarihte 800 milyon kişiyi yoksulluktan kurtararak Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde öngörülen yoksullukla mücadele hedefine vaktinden önce ulaştığını belirten Şi, "Çin'in hikayesi, gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğu bitirebileceğinin kanıtıdır. Zayıf kuş erken kalkıp daha yükseğe uçabilir. Eğer bunu Çin yapabiliyorsa diğer gelişmekte olan ülkeler de yapabilir." dedi.

Şi, Çin'in 2016'da Hangcou şehrinde ev sahipliği yaptığı G20 Zirvesi'nde ilk kez kalkınma kavramını G20'nin makroekonomik politika koordinasyonunun merkezi haline getirdiğini, zirvede BM 2030 Kalkınma Hedefleri İçin G20 Eylem Planı ve Afrika ile En Az Gelişmiş Ülkelerin Sanayileşmesine Destek İçin G20 Girişimi'nin kabul edildiğini hatırlattı.

Brezilya'nın da Rio Zirvesi'nde "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" bağlığıyla açlığı ve yoksulluğu gündemin en tepesine taşıdığını, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak oluşturduğu ifade eden Şi, "Hangcou'dan Rio'ya, tek ve aynı hedef için çalışıyoruz; ortak kalkınmanın adil dünyasını inşa etmek." ifadesini kullandı.

"Yüksek çitli küçük bahçelere değil işbirliği köprülerine ihtiyaç var"

Yoksulluğun olmadığı adil bir dünya için ticaret, yatırım ve kalkınma işbirliğine daha fazla kaynak sağlanması, kalkınma kurumlarının güçlendirilmesinin gereğine işaret eden Şi, "Daha fazla gelişmekte olan ülkenin refahını artırması ve modernleşmeyi sağlayabilmesi için yüksek çitli küçük bahçelere değil işbirliği köprülerine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Çin liderinin, ABD'nin ekonomik ve teknolojik güvenlik ile belirli alanlarda işbirliğini dar bir grup ülkeyle sınırlama yaklaşımını ifade eden "yüksek çitli küçük bahçe" stratejisine gönderme yapması dikkati çekti.

Herkesin faydasına olacak daha kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin, teşvik edilmesi gerektiğini altını çizen Şi, yeni teknolojilerin, yeni endüstrilerin ve yeni iş biçimlerinin sürdürülebilir gelişimine hız verilerek gelişmekte olan ülkelerin dijital, akıllı ve çevre dostu kalkınma ile buluşturulması, bu alanlardaki Kuzey-Güney eşitsizliğinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Şi, Çin'in daima "Küresel Güney" olarak adlandırılan gelişmekte olan dünyanın bir üyesi ve gelişmekte olan ülkelerin güvenilir bir ortağı olacağına işaret ederek, "Tek bir çiçekle bahar gelmez. Çin yüz çiçeğin birden açtığını, gelişmekte olan ülkelerin el ele modernleşmeye yürüdüğünü görmek istiyor." diye konuştu.

8 girişim ve eylem

Şi, bu doğrultuda küresel kalkınma için Çin'in öncülük ettiği, katılmayı ve destek vermeyi planladığı 8 girişim ve eylemi sıraladı.

Kuşak ve Yok Girişimi, Küresel Kalkınma Girişimi ve Afrika'nın kalkınmasına desteğin yanı sıra Çin'in yoksullukla mücadele ve gıda güvenliği inisiyatiflere destek vereceğini belirten Şi, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'a katılacağını, Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Konferansına ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Şi, Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Afrika Birliğinin (AfB), "Küresel Güney" ülkelerinin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki küresel ilerlemelere erişim sağlayabilmesi için Uluslararası Açık Bilim İşbirliği Girişimi'ni başlatacağını duyurdu.

Çin'in, G20'nin temiz enerji, biyoekonomi ve girişimcilik araştırmaları alanlarındaki projelerini destekleyeceğini dile getiren Şi, G20 Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı'nı hayata geçirerek kanun kaçakların ve gasp edilen varlıkların iadesi, güvenli alan sağlamama ve kanun koruyucu kapasite geliştirme alanlarında işbirliğini güçlendirilmesine çalışacağını belirtti.

Şi, eylülde Pekin'de yapılan Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nda yaptığı duyuruyu yineleyerek, Çin ile diplomatik ilişkisi bulunan, en az gelişmiş ülke (LDC) kategorisindeki tüm ülkelere sıfır gümrük tarifesi uygulayacağını söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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