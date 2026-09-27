Şi Cinping'in ziyaretinde kararlaştırılan 2 panda ABD'ye 10 yıllığına ödünç verildi - Son Dakika
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Şi Cinping'in ziyaretinde kararlaştırılan 2 panda ABD'ye 10 yıllığına ödünç verildi

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Şi Cinping'in ziyaretinde kararlaştırılan iki panda, Çıngdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nden uçakla ABD'ye gönderildi. Pandalar, Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne 10 yıllığına ödünç verilecek ve birkaç gün içinde Amerikan halkıyla buluşacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ziyaretinde ülkeler arasında dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak ABD'ye gönderilmesi kararlaştırılan iki panda yola çıktı.

Xinhua'nın haberine göre, Sıçuan eyaletindeki Çıngdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nde yaşayan pandalar "Ping Ping" ve "Fu Şuang", bu sabah uçakla ABD'ye gönderildi.

Devlet Başkanı Şi, 23-25 Eylül tarihlerinde Washington'a yaptığı ziyarette, pandaların birkaç gün içinde yeni yuvaları Atlanta'ya geleceğini ve Amerikan halkıyla buluşacağını belirtmişti.

Pandaların ABD'ye gönderilmesini "iyi haber" olarak nitelendiren Şi, bunun Çinliler ile Amerikalılar arasındaki dostluğun bir örneği olduğunu ifade etmişti.

Pandalar, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile Atlanta Hayvanat Bahçesi arasındaki koruma anlaşması kapsamında 10 yıllığına ödünç veriliyor.

Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan son pandalar 2024'te Çin'e iade edilmişti. Panda ödünç verme programı, Pekin ile Washington arasındaki gerilimler nedeniyle bir dönem askıya alınmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şi Cinping'in ziyaretinde kararlaştırılan 2 panda ABD'ye 10 yıllığına ödünç verildi - Son Dakika
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