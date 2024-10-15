Şi Cinping, Joko Widodo ile İşbirliği Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Şi Cinping, Joko Widodo ile İşbirliği Vurgusu Yaptı

Şi, Endonezya'nın yeni hükümetiyle Kuşak ve Yol işbirliğini güçlendirmek için hazır olduklarını belirtti.

15.10.2024 10:48
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 20 Ekim'de görevi devretmeye hazırlanan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile telefonda görüştü.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre Şi, görüşmede Çin'in Endonezya ile yüksek kaliteli "Kuşak ve Yol" işbirliğini geliştirmek, Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demir Yolu'nun sürdürülebilir işleyişini sağlamak ve iki halkın yararına yeni işbirlikleri gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Widodo'nun 10 yıllık devlet başkanlığı süresince Çin'e 8 ziyaret gerçekleştirdiğini, iki devlet başkanının 12 kez bir araya geldiğini hatırlatan Şi, bu dönemin Çin ve Endonezya'nın çok yönlü stratejik işbirliğinde yeni bir model inşa ederek "ortak geleceği paylaşan topluluk" olma yönünde yeni bir sayfa açtığını vurguladı.

Endonezya'nın Bandung şehrinde 1955'te düzenlenen Bağlantısızlar Konferansı'na atıf yapan Şi, gelecek yıl konferansın 70. yılı olduğunu, Çin'in "Bandung ruhunu" ileriye taşıyarak "Küresel Güney" olarak adlandırılan, gelişmekte olan ülkeler arasında dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirmek için Endonezya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Widodo da son 10 yılda Çin lideri ile derin bir dostluk kurduklarını, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığı ve farklı alanlarda karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini geliştirmede önemli adımlar attıklarını belirtti.

Endonezya'nın kalkınmasına katkıları için Çin'e teşekkür eden Widodo, Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demir Yolu'nun iki ülkenin "Kuşak ve Yol" işbirliğine örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Widodo, Endonezya'nın yeni hükümetinin liderliğinde iki ülke ilişkilerinin gelişme ivmesini sürdüreceğine inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Joko Widodo, Endonezya, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şi Cinping, Joko Widodo ile İşbirliği Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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