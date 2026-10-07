Sıcaklıklar batıdan artacak, hafta sonu kuzeyde normallerin biraz üstünde seyredecek

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 8-14 Ekim dönemine ilişkin haftalık hava tahminine göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor.

Sıcaklıkların hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.