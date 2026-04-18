Şiddete Teşvik Eden YouTube Hesabına Erişim Engeli
Şiddete Teşvik Eden YouTube Hesabına Erişim Engeli

18.04.2026 00:41
İstanbul'da çocukları şiddete teşvik eden 'Minecraft Parodileri' hesabı erişime kapatıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, okul çağındaki çocukları, diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemler gerçekleştirmeye teşvik ettiği ve şiddete yönlendirici paylaşımlar yaptığı iddiasıyla YouTube'daki "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, YouTube'da abone sayısı 7,5 milyonu aşan "Minecraft Parodileri" isimli hesabın, okul çağındaki çocukları, diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemler gerçekleştirmeye teşvik ettiği ileri sürüldü.

Hesap hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, talep üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Şiddete Teşvik Eden YouTube Hesabına Erişim Engeli - Son Dakika

SON DAKİKA: Şiddete Teşvik Eden YouTube Hesabına Erişim Engeli - Son Dakika
