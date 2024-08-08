Sierra Leone Cumhurbaşkanı Burkina Fasolu mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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Sierra Leone Cumhurbaşkanı Burkina Fasolu mevkidaşıyla görüştü

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Burkina Fasolu mevkidaşı İbrahim Traore ile bir araya geldi. Bio, görüşmenin verimli geçtiğini ve Sahel'deki durum hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

08.08.2024 02:36
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Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Burkina Fasolu mevkidaşı İbrahim Traore ile bir araya geldi.

Sierra Leone'nin bu ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını üstlenmesi dolayısıyla iki lider Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da görüştü.

Bio, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Sahel'deki durum hakkında ilk elden bilgi sahibi olduğu için mutluluğunu dile getiren Bio, Sierra Leone'nin ağustos boyunca BMGK'ye başkanlık edeceğini ve aynı zamanda Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinde görev yapacağını kaydetti.

Bio, tüm tarafların hem Burkina Faso'daki hem de bir bütün olarak Sahel'deki sorunları tam olarak anlamasının önemli olduğuna işaret ederek, "Birlikte, karşılıklı güven ve saygı içerisinde, alt bölgemizdeki çatışma ve anlaşmazlıkların çözümüne yönelik ortak hedefimize ulaşmak için bu angajmanları açık fikirli bir şekilde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Burkina Faso, Mali ve Nijer ECOWAS'tan ayrıldı

ECOWAS'tan ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakı'nı (AES) kuran Burkina Faso, Mali ve Nijer, 6 Temmuz'da Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini düzenlemişti.

Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonu"nu kurmayı öngören ortak bildiri imzalanmış, Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sierra Leone Cumhurbaşkanı Burkina Fasolu mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

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