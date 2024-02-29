Sierra Leone Cumhurbaşkanı Çin'e resmi ziyarette bulundu

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Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Çin'e resmi ziyarette bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afrikalı lider, Pekin'deki temaslarında Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Şi, görüşmede Çin ve Sierra Leone'nin uzun döneme yayılan iyi ilişkiler kurduğunu, temel çıkarları ve kaygıları konusunda birbirlerini desteklediğini, ekonomik ve sosyal kalkınmada işbirliği yaptığını, Ebola ve Kovid-19 salgınlarına karşı birlikte mücadele ettiğini belirtti.

İki ülke ilişkilerinin Çin ile Afrika arasındaki dayanışma ve işbirliğine iyi bir örnek oluşturduğunu ifade eden Şi, Batı Afrika ülkesi ile üst düzey siyasi güveni pekiştirmeyi, karşılıklı faydaya dayalı pragmatik işbirliğini ilerletmeyi, bölgesel ve uluslararası konularda eşgüdümü güçlendirmeyi istediğini dile getirdi.

Şi, Afrika ülkeleriyle dayanışma ve işbirliğinin Çin dış politikasının önemli bir köşe taşı olduğunu vurgulayarak, Afrika ülkelerinin sanayileşmesi, tarımda modernleşmesi ve insan kaynaklarını geliştirmesine yönelik projelerde birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kuşak ve Yol işbirliği

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio da ülkesinin Çin'in kalkınma deneyiminden faydalanmayı, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında işbirliğini güçlendirerek altyapı, ticaret, eğitim ve temel hizmetler alanında işbirliği potansiyelini değerlendirmeyi istediğini söyledi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında Kuşak ve Yol işbirliği, tarım, ekonomik kalkınma ve Küresel Kalkınma Girişimi'nin uygulanmasına dair anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Bio, ziyareti kapsamında Çin Başbakanı Li Çiang ve Meclis Başkanı Cao Lıci ile de görüştü.

Bio, bu yıl Çin'i ziyaret eden ilk Afrika ülkesi lideri oldu.