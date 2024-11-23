Şiir Eğitimdeki Rolü Konuşuldu

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Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar'ın Çorum'da bir araya geldiği öğretmenlere, "Eğitimde şiirin imkanlarından faydalanma" konusunda bilgi verdiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında, Edebiyat Akademisi etkinliği düzenlendi.

Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki etkinlikte, Anayasa Mahkemesi Üyesi Yaşar, "Eğitimde şiirin imkanlarından faydalanma" konulu konuşma yaptı.

Yaşar'ın hukukçu kimliğinin yanı sıra yazar ve şair de olduğuna dikkati çekilen açıklamada, eğitimde şiirin öğrencilerin dil becerileri, hayal güçleri ve duygusal zekanın artmasına katkı sağladığı vurgulandı.

Toplantının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Yaşar'a günün anısına plaket takdim etti.