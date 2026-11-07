Siirt Eruh\'ta otlayan sürüye kurt saldırdı, 20 koyunun öldüğü belirlendi

Siirt Eruh'ta otlayan sürüye kurt saldırdı, 20 koyunun öldüğü belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar köyü kırsalında otlayan koyun sürüsüne kurt saldırdı. Sürü sahibinin kontrolünde 20 koyunun öldüğü belirlendi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
SİİRT'in Eruh ilçesinde kurdun saldırdığı sürüdeki 20 koyun öldü.
Olay, Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar köyü kırsalında meydana geldi. Kırsalda otlayan koyun sürüsüne kurt saldırdı. Sürü sahibinin kontrolünde, 20 koyunun öldüğü belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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