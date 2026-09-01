Siirt'in Tillo ilçesindeki İbrahim Hakkı Türbesi deprem güçlendirmesi tamamlanarak yeniden ziyarete açıldı
Siirt'in Tillo ilçesindeki İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi, deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ziyarete açıldı. Valilik himayesinde yürütülen çalışmalar kapsamında türbe, 10 Ağustos'ta geçici olarak kapatılmıştı. Tadilat ve yapısal güçlendirme işlemlerinin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan türbenin, tarihi dokusu da korundu.
Siirt'in Tillo ilçesindeki İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar ziyarete açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi ile İsmail Fakirullah Camisini Yaptırma, Yaşatma, Onarma, Çevresini Güzelleştirme ve Mallarını Koruma Vakfı işbirliğinde, türbenin depreme karşı dayanıklılığının artırılması ve yapısal güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Bu kapsamda 10 Ağustos'ta geçici olarak ziyarete kapatılan türbe, tadilat ve güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'in Tillo ilçesindeki İbrahim Hakkı Türbesi deprem güçlendirmesi tamamlanarak yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?