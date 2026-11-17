Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1354 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Ş.A'nın yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeleri Kurtalan ilçesinde satmak amacıyla müşteri arayışında olduğu belirlendi.

"Pars Analiz Sistemi" kullanılarak yapılan çalışmalar ve fiziki takip sonucu ilçe merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1354 sikke ile bronz küp ve kilise çanı ele geçirildi, şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.