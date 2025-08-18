Siirt'te Fıstık Hasadı Erken Başladı - Son Dakika
Siirt'te Fıstık Hasadı Erken Başladı

18.08.2025 14:04
Kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Siirt'te fıstık hasadı bu yıl normalden erken başladı.

Siirt'te her yıl eylül ayı ortasından itibaren yapılan fıstık hasadı, bu yıl kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle bazı bölgelerde ağustos ayı başında başladı.

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, Tillo ilçesinin İkizbağlar köyünde hasada erken başlayan üreticileri ziyaret etti.

Üreticilerle görüşen Aslan, çalışanlara kolaylık diledi.

Aslan, burada gazetecilere, kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle ilin birçok bölgesinde hasadın erken başladığını belirtti.

Kuraklık ve sıcaklığın üretimi olumsuz etkilediğini dile getiren Aslan, "İlde 400 bin dönüm fıstık arazisinin büyük kısmı susuz kaldı. Yaklaşık 1 milyon fıstık ağacı kuruma tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

Sulama yapılabilen ve yapılamayan bahçelerin verip kayıplarına değinen Aslan, şöyle konuştu:

"Sulanan bahçelerde kayıp yüzde 1-2'lerde ise sulanmayan bahçelerde bu durum çok yüksek. Büyük bir iklim değişikliği ile karşı karşıyayız. Onun için tedbirleri şimdiden almamız gerekiyor. Normalde hasadımız 15 Eylül'den sonra başlıyordu ama bu yıl 1 Ağustos'tan beri başladık. Şu anda ağaçların kurumaması için fıstıkları topluyoruz. Eğer ürünü ağaçtan toplamasak binlerce ağacımız kuruyacak. Üreticilerimiz tedbir amaçlı hasada erken başladı."

Üreticilerden Bilal Çelik de şartlardan dolayı bahçesinde fıstık hasadına erken başladığını belirtti.

Çelik, "Bu sene ürün beklediğimiz kalitede değil, sıcaktan dolayı erken toplamak zorunda kaldık. Haliyle olgunlaşmadığı için verim kaybı da oldu." dedi.

Fıstık toplayan işçilerden Eyüp Çiçek ise ürün topladıkları bazı bahçelerde fıstığın kuruduğunu ve bunun verimi etkilediğini gördüklerini ifade etti.

Kaynak: AA

11:22
12:25
