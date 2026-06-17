Ankara\'yı sarsan iddia: 4 CHP\'li belediye başkanı AK Parti\'ye geçecek

CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bazı CHP'li ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçebileceği öne sürülürken, adı geçen isimlerden Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç iddiaları yalanladı.
CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan siyasi hareketlilik devam ederken, Ankara kulislerinde partiye ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Bazı CHP'li belediye başkanlarının AK Parti saflarına katılabileceği yönündeki kulis bilgileri siyaset gündeminde tartışma yarattı.
tv100'ün haberine göre, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atıldı.
CHP içinde yaşanan yönetim tartışmalarının sürdüğü bir dönemde ortaya atılan iddialar, parti kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Söz konusu isimlerin parti değişikliğine hazırlandığı öne sürülürken, konuya ilişkin resmi bir açıklama beklenmeye başlandı.
İddiaların gündeme gelmesinin ardından gözler adı geçen belediye başkanlarına çevrildi.
İddialar arasında adı geçen Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberleri yalanladı.
Karakoç açıklamasında, hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, görevini CHP çatısı altında sürdürdüğünü ifade etti.
Karakoç paylaşımında, "Hakkımda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Partimiz çatısı altında, hemşehrilerimize hizmet etmeye aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla devam ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Karakoç'un açıklamasıyla birlikte kulislerde konuşulan iddiaların doğruluğu yeniden tartışma konusu olurken, adı geçen diğer belediye başkanlarından gelecek olası açıklamalar merak edilmeye başlandı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'yı sarsan iddia: 4 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçecek - Son Dakika
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