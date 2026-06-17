Ankara'yı sarsan iddia: 4 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçecek - Son Dakika
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Ankara'yı sarsan iddia: 4 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçecek

Ankara\'yı sarsan iddia: 4 CHP\'li belediye başkanı AK Parti\'ye geçecek
17.06.2026 08:03
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CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken Ankara'da 4 CHP'li ilçe belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği iddiası gündem oldu. İddialarda adı geçen Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ise yaptığı açıklamayla parti değiştireceği yönündeki haberleri yalanlayarak CHP çatısı altında görevine devam ettiğini belirtti.

CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bazı CHP'li ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçebileceği öne sürülürken, adı geçen isimlerden Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç iddiaları yalanladı.

CHP KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan siyasi hareketlilik devam ederken, Ankara kulislerinde partiye ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Bazı CHP'li belediye başkanlarının AK Parti saflarına katılabileceği yönündeki kulis bilgileri siyaset gündeminde tartışma yarattı.

tv100'ün haberine göre, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

İDDİALAR SİYASET GÜNDEMİNİ HAREKETLENDİRDİ

CHP içinde yaşanan yönetim tartışmalarının sürdüğü bir dönemde ortaya atılan iddialar, parti kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Söz konusu isimlerin parti değişikliğine hazırlandığı öne sürülürken, konuya ilişkin resmi bir açıklama beklenmeye başlandı.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından gözler adı geçen belediye başkanlarına çevrildi.

KARAKOÇ'TAN YANIT GELDİ

İddialar arasında adı geçen Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberleri yalanladı.

Karakoç açıklamasında, hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, görevini CHP çatısı altında sürdürdüğünü ifade etti.

Karakoç paylaşımında, "Hakkımda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Partimiz çatısı altında, hemşehrilerimize hizmet etmeye aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla devam ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara'yı sarsan iddia: 4 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçecek

GÖZLER DİĞER İSİMLERE ÇEVRİLDİ

Karakoç'un açıklamasıyla birlikte kulislerde konuşulan iddiaların doğruluğu yeniden tartışma konusu olurken, adı geçen diğer belediye başkanlarından gelecek olası açıklamalar merak edilmeye başlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Kalecik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'yı sarsan iddia: 4 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçecek - Son Dakika

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