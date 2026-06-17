Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te bir şahıs, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası katil zanlısı baba gözaltına alındı.

OĞLUNU DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyit Ahmet Aksoy (60) ile oğlu İbrahim Aksoy (42) arasında alkol nedeniyle nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında baba Seyit Ahmet Aksoy, oğlu İbrahim Aksoy'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan İbrahim Aksoy'u ilk müdahale sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Oğul Aksoy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABA GÖZALTINDA

Olay sonrası katil zanlısı baba Seyit Ahmet Aksoy ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.