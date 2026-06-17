Yozgat’ta kozalağın reçeli ve sirkesinden sonra şimdi de turşusu yapıldı - Son Dakika
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Yozgat’ta kozalağın reçeli ve sirkesinden sonra şimdi de turşusu yapıldı

17.06.2026 00:22
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Yozgat’ta yaşayan Yasin Ali Er ve Muteber Hatun Er çifti, aradıkları şifayı doğada buldu. Çam kozalağından daha önce reçel ve sirke üreten Muteber Hatun Er, inovatif bir adıma daha imza atarak kozalak turşusu yaptı. Özellikle akciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen kozalak formüllerini çeşitli baharatlarla zenginleştiren Er, hazırladığı doğal ürünlerle çevresine şifa dağıtıyor.

Kimyasal ürünlerden uzak durarak doğanın sunduğu zenginlikleri mutfağına taşıyan Muteber Hatun Er, yeşil çam kozalaklarının sağlığa olan faydalarını keşfettikten sonra kolları sıvadı.

KOZALAKTAN TURŞU YAPMAYI BAŞARDI

Yozgat’ta doğada bulunan kozalakları önce tek tek toplayan Er, kozalak reçeli ve sirkesi üreterek işe başladı. Denediği ürünlerden olumlu sonuçlar alınması üzerine tariflerini geliştirdi. Kozalağın sert yapısını özel yöntemlerle yumuşatan ve geleneksel yöntemlerle birleştiren Er, reçel ve sirkeden sonra benzerine az rastlanır bir lezzet olan kozalak turşusunu yapmayı başardı.

Yozgat’ta kozalağın reçeli ve sirkesinden sonra şimdi de turşusu yapıldı

"18 SAAT KAYNATIYORUM"

Özellikle solunum yolu rahatsızlıkları, astım, bronşit ve akciğer temizliği için kozalağın iyileştirici bir etkisi olduğunu belirten Muteber Hatun Er, formülünü şifalı baharatlarla da destekliyor. Muteber Hatun Er reçel üretim aşamalarından şu şekilde söz etti: "Tenceremde şu anda topladığım kozalak var. Tabi ben bunu topladım, yıkadım, sirkeli suya yatırdım. Sabaha kadar bekledi. Tekrar sudan geçirdim. Temiz suyla beraber ocağa koydum. Andız, udi hindi, çörek otu, karanfil, çakşır otu, zerdeçal, karabiber, zencefil, ardıç meyvesi, lavanta ve safran baharatlarını tenceremize aktarıyoruz. 18 saat ben bunu kaynatıyorum. İçindeki reçinesi akciğerdeki solunum yollarındaki mukusları temizliyor, kistleri yok ediyor."

Yozgat’ta kozalağın reçeli ve sirkesinden sonra şimdi de turşusu yapıldı

"TURŞUDAKİ SARIMSAK VE SİRKE FAYDALARINI ARTTIRIYOR"

Çam kozalağından turşu da yapan Er, "Çam kozalağının turşusunun suyu daha etkili. İçindeki sarımsak ve sirke faydalarını yukarı taşıyor. Sarımsak, bir yemek kaşığı şeker, turşu tuzu ve sirkesini koyuyoruz. İçme suyuyla dolduruyoruz. 15 gün sonra kullanabiliriz" dedi.

Yozgat’ta kozalağın reçeli ve sirkesinden sonra şimdi de turşusu yapıldı

"EŞİMİN RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE KOZALAĞA BAŞLADIM"

Kozalaklarla ilgili geliştirdiği tarif yolculuğunun başlangıcını anlatan Muteber Hatun Er, "Eşimin rahatsızlığı nedeniyle bu işe başladım. Kortizon kullanırken kendisinin aldığı şekiller beni üzmeye ve incitmeye başlamıştı. Ne yapalım, ne edelim derken ben bu kozalağa başladım. İlk başlarda direkt kozalak ve şeker olarak başladım. Sadece şekersiz kaynatarak suyu ile başladım. Çam ağaçlarının bütün meyve çeşitlerini kullandım. Kullanmaya başladıktan sonra eşimin nefesinde bir rahatlama oldu. Epey bir zaman devam ettik. Bunun için başka ne yapabilirim, etkisini nasıl daha çabuk çözebilirim diye düşündüm. Bitkisel baharatlar kullanmaya başladım. 1 buçuk yıl kullandıktan sonra eşime KOAH değilsin raporu verilince bu bizleri daha da mutlu etti. Eşim dolaşırken şaşırmışlar. Eşim de bunları kullandığını söyleyince ahbap, dostlara hediye etmeye başladık. Talepler çoğalınca Tarım Bakanlığı’ndan izin alarak evde üretmeye ve satışa başladık" cümlelerine yer verdi.

Yozgat’ta kozalağın reçeli ve sirkesinden sonra şimdi de turşusu yapıldı

RAHATSIZLIKLARIMIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDEN KURTULDUM"

Yasin Ali Er ise "Hanımefendi bizim yeniden dirilmemiz için iksir yaptı diyebilirim. Bundan 10 yıl önce benden ümidi kesen dostlarım vardı. Çok şükür ayaktayım. 3-5 cümleyi peş peşe edemezken, iki tane 5’er litrelik su bidonunu marketten alıp eve getiremezken, o öksürükle beynim dışarı fırlayacakmış gibi çırpınırken artık o rahatsızlıkların büyük bölümünden kurtuldum. Elhamdülillah iyiyim. Göğüs hastalıklarım ve solunum sistemlerimle ilgili doktora gitmiyorum. Sadece polen zamanında biraz etkileşim oluyor, onun dışında iyiyim. Bizim tıp adamlarımız hekimlerimiz kesinlikle buna karşı değil. Ama onların kontrolünde alınmasında fayda var" şeklinde konuştu. 

Kaynak: İHA

Yozgat, Ali Er, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yozgat Yozgat’ta kozalağın reçeli ve sirkesinden sonra şimdi de turşusu yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat’ta kozalağın reçeli ve sirkesinden sonra şimdi de turşusu yapıldı - Son Dakika
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