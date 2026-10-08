Siirt'te kadına yönelik şiddete karşı mahalle buluşmasında ŞÖNİM hizmetleri tanıtıldı - Son Dakika
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Siirt'te kadına yönelik şiddete karşı mahalle buluşmasında ŞÖNİM hizmetleri tanıtıldı

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Siirt\'te kadına yönelik şiddete karşı mahalle buluşmasında ŞÖNİM hizmetleri tanıtıldı
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Siirt'te kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde mahalle buluşması düzenlendi. Etkinlikte ŞÖNİM, koruyucu aile, evlilik kredisi ve aile danışmanlığı hizmetleri tanıtıldı; çocuk ve gençler için yüz ve el boyama yapıldı.

Siirt'te kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Mahalle Buluşması" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katkılarıyla Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında paydaş kurumların katılımıyla vatandaşlara yönelik yüz yüze mahalle buluşmaları düzenlediklerini belirtti.

Mahalle buluşmalarıyla toplumsal farkındalığın artırılmasını ve şiddetsiz yaşam kültürünün toplumun her kesimine yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını aktaran Sidar, çalışmaların kurumlar arası işbirliğiyle sürdürüldüğünü ifade etti.

Etkinlik kapsamında kurulan bilgilendirme stantlarında vatandaşlara Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hizmetleri, koruyucu aile hizmeti, evlilik kredisi ve aile danışmanlığı başta olmak üzere yararlanabilecekleri hizmet ve destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

Programda çocuk ve gençlere yönelik yüz ve el boyama etkinliği de düzenlendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Siirt'te kadına yönelik şiddete karşı mahalle buluşmasında ŞÖNİM hizmetleri tanıtıldı - Son Dakika
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