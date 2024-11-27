Siirt\'te Kar Mahsur Kalmaları Kurtarıldı

Siirt'te karda mahsur kalanlar kurtarıldı
SİİRT - Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde yolda mahsur kalan araçlar, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Şirvan ilçesinde Nallıkaya ile Cevizlik köyleri arasında hayvan taşıyan bir araç ve Eruh- Şırnak karayolunda yol kenarına savrulan araçlar kurtarıldı.
Karayolları yetkilileri sürücülere zorlu kış şartlarında tedbirli olmaları, kar lastiği ve zincir kullanmadan trafiğe çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı.
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