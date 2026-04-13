Siirt'te Karda Mahsur Kalan 8 Araç Kurtarıldı - Son Dakika
Siirt'te Karda Mahsur Kalan 8 Araç Kurtarıldı

Siirt\'te Karda Mahsur Kalan 8 Araç Kurtarıldı
13.04.2026 19:49
Pervari'de karda mahsur kalan biri ambulans 8 araç, ekiplerce güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan biri ambulans 8 araç, ekiplerce kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar nedeniyle ilçenin Geçittepe ve Çemikare mevkilerinde araçlar yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada biri ambulans 8 araç, içindeki vatandaşlarla güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Öte yandan Şirvan, Kurtalan ve Eruh ilçelerinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi, menfez tıkandı.

Ekiplerin çalışmasıyla yollar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te Karda Mahsur Kalan 8 Araç Kurtarıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Siirt'te Karda Mahsur Kalan 8 Araç Kurtarıldı - Son Dakika
