Siirt'te Kaza: İki Çocuk Yaralandı

SİİRT'te site duvarına çarpan bisikletten savrularak bahçeye düşen 2 çocuk yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, 1 Temmuz'da akşam saatlerinde merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi. A.Y.İ. ile N.M.S.'nin bindiği bisiklet, yokuşta kontrolden çıkarak bir sitenin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 çocuk yaklaşık 2 metreden bahçeye uçtu. Çocuklardan biri bina duvarına çarptıktan sonra zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuklar, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber ve Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT