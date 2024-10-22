Siirt\'te Koordinasyon Toplantısı

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Siirt'te, 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilde gerçekleştirilen yatırımlar, ihale aşamasında olan ve henüz başlanmayan projelerin durumu ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, tahsis edilen ödeneklerin hızlı ve etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Ekim ayı itibarıyla il genelinde 240 proje üzerinde çalışma yapıldığını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 2 milyar 728 milyon 285 bin lira harcama yapıldı. 240 projeden 57'si tamamlandı, 146'sı devam ediyor, 23 proje ihale aşamasında. 14 projeye de çeşitli nedenlerden dolayı henüz başlanamadı."

Yatırımcı kuruluş müdürlerine de söz hakkı veren Kızılkaya, bazı yatırımcı kurumlara iş ve işlemlerin daha hızlı, verimli ve etkin şekilde yapılması yönünde talimat verdi.???????

Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların müdürleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.