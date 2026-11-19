Siirt'te otomobil lastiğine gizlenmiş 8 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda şüphe üzerine bir otomobil takibe alındı.

Bir süre sonra durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "JPO"nun da katılımıyla arama yapıldı.

Aramada, aracın lastiğine gizlenmiş 8 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu bulundu, bir zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.