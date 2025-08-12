Siirt'te Motokurye Kaza Geçirdi

SİİRT'te otomobilin çarptığı motokurye Zübeyir K. (20), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Doğan Mahallesi Abdurahman Kavak Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HFZ 469 plakalı otomobil, caddede ilerleyen Zübeyir K. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada motokurye yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Zübeyir K., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zübeyir K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,