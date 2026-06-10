Siirt'te Öğrenciler Uygulamalı Hukuk Eğitimi Alıyor

Siirt'te lise öğrencileri, duruşma salonuna çevirdikleri sınıfta aldıkları eğitimle geleceğe hazırlanıyor.

Siirt Evliya Çelebi Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü'nde eğitim gören öğrencilerin hukuk uygulamalarını yakından tanımaları amacıyla okulun bir sınıfı temsili duruşma salonuna dönüştürüldü.

Uygulamalı derslerini bu salonda gören öğrenciler, senaryolar kapsamında savcı, hakim, avukat, katip, mübaşir, infaz ve koruma memuru, sanık, tanık, davacı ve izleyici rollerini canlandırarak mahkeme süreçlerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Uygulamalı eğitim öğrencilerin gelişimine katkı sunuyor

Adalet öğretmeni Pınar Güneş, AA muhabirine, teorik derslerin ardından temsili duruşma salonu ile öğrencilere yaşayarak öğrenme fırsatı sunulduğunu söyledi.

Temsili mahkemelerde senaryo gereği avukat, hakim, savcı, katip ve diğer rollerde öğrencileri görevlendirdiklerini bildiren Güneş, bu uygulamayla öğrencilerin hedeflerine bir adım daha yaklaşmalarını sağladıklarını, uygulamalı eğitimle onların gelişimine katkıda bulunduklarını belirtti.

Güneş, "Öğrencilerimizin hukuk bürolarında, Adalet Sarayı'nda ya da kamu kurumlarında bir meslek sahibi olmalarını istiyoruz. Temel amacımız adil, hak ve hukuklarını bilen, sorumluluk sahibi bir birey yetiştirip onu topluma kazandırmak." dedi.

Adalet Bölümü öğrencilerine hukuk derslerinin kapsamlı şekilde verildiğini belirten Güneş, öğrencilerin son sınıfta staj uygulamasına yönlendirildiğini, öğrencileri nitelikli bir eğitimin ardından mezun etmeye gayret gösterdiklerini anlattı.

"Gelecekteki mesleğime daha yakın hissediyorum"

Temsili duruşmada mahkeme heyeti başkanlığı yapan öğrenci Ayşe Gezer de sevdiği bölümde okumanın okula bağlılığını artırdığını söyledi.

Heyecanlı bir etkinlik olduğunu belirten Gezer, "Derslerimizde hukukla ilgili kavramlar görüyoruz. Derslerde teorik olarak gördüğümüz mahkeme, hukuk, adalet gibi kavramları uygulamalı bir şekilde yaptık. Mahkeme başkanının görevlerini uygulamalı bir şekilde gördüm." diye konuştu.

Duruşmada üye hakim rolünü üstlenen Emrullah Aktaş da bu tür mesleklere ilgi duyduğunu dile getirerek, "Bugünkü rolüm sayesinde gelecekteki mesleğime daha yakın hissediyorum." dedi.

Duruşmada mağdur rolünü oynayan Asmin Özder de aldıkları dersler sayesinde hukuki terimlerle yakından ilgilenmeye başladığını ve bunun günlük hayatını kolaylaştırdığını belirtti.

Uygulamalı eğitimlerin daha kalıcı olduğunu anlatan Özder, "Öğretmenlerimizin katkılarıyla tecrübe kazanarak birçok şey öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

Duruşmayı izleyici olarak takip eden Heval Mücahit Mut, arkadaşlarının mahkeme sürecini başarılı bir şekilde canlandırdığını kaydetti.