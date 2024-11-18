Siirt'te Okullar Yeniden Açıldı

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Siirt'te, ilk ara tatilin ardından okullarda dersbaşı yaptı.

Mehmetçik İlkokuluna sabah gelen öğrenciler, okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Ders başı yapan 4. sınıf öğrencilerinden Umut Muhammet Çakaz, ara tatilin ardından yeniden okula gelmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Tatili dinlenerek geçirdiğini belirten Çakaz, "Bugün okula başladık. Hem okulu hem de arkadaşlarımı özledim. Okulu tertemiz gördük. Arkadaşlarımla eğleniyoruz." dedi.

Mihrimah Suveren de okula gelmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, arkadaşlarıyla hasret giderdiklerini belirtti.