Siirt'te şehit güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın bebeği dünyaya geldi - Son Dakika
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Siirt'te şehit güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın bebeği dünyaya geldi

Siirt\'te şehit güvenlik korucusu Yahya Yıldız\'ın bebeği dünyaya geldi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın eşi Kezban Yıldız, kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe, babasının belirlediği 'Kumsal' ismi verildi. Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Kezban Yıldız'ı hastanede ziyaret ederek tebrik etti. Şehit eşine sağlıklı bir yaşam dileğinde bulunan Kızılkaya, diğer hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

30.05.2024 22:18
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Mayıs'ta şehit olan güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın eşi Kezban Yıldız, kız çocuğu dünyaya getirdi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan bebeğe, babasının şehit olmadan önce belirlediği "Kumsal" ismi verildi.

Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, beraberlerindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile Kezban Yıldız'ı hastanede ziyaret etti.

Aileyi tebrik eden Kızılkaya, bebeğe sağlıklı bir yaşam dileğinde bulundu.

Kızılkaya, daha sonra hastanede tedavi gören diğer hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

???????Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Mayıs'ta, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba (26) ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız (27) şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te şehit güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın bebeği dünyaya geldi - Son Dakika


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