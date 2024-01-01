 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt'te Şehitlerimize Rahmet Kudüs'e Dua Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te Şehitlerimize Rahmet Kudüs'e Dua Buluşması Gerçekleştirildi

Siirt'te Milli İrade Platformu Siirt Koordinatörlüğü öncülüğünde düzenlenen programda, şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar kınandı ve İsrail lanetlendi. Programa Vali, Belediye Başkan Vekili, milletvekili ve vatandaşlar katıldı.

Siirt\'te Şehitlerimize Rahmet Kudüs\'e Dua Buluşması Gerçekleştirildi
01.01.2024 - 10:58,
Abone Ol

Siirt'te sabah namazında "Şehitlerimize Rahmet Kudüs'e Dua" buluşması gerçekleştirildi.

Milli İrade Platformu Siirt Koordinatörlüğü öncülüğünde Ensar Camisi'nde düzenlenen programda, kılınan namazın ardından şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Platformun Siirt Koordinatörü Ömer Aslan, program sonrası AA muhabirine, şehitler ve Kudüs'e dua için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınayan Aslan, Türkiye'nin 81 ilinde dualarda buluştuklarını söyledi.

Aslan, "Şehitlerimize ve Filistin'de yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyor. İsrail'i de bir kez daha lanetliyoruz." dedi.

Namaz sonrası katılımcılara çorba ikram edildi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kudüs, Gazze, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Şehitlerimize Rahmet Kudüs'e Dua Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 12:02:47. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Şehitlerimize Rahmet Kudüs'e Dua Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement