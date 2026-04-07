Siirt'te Şoförden Örnek Davranış

SİİRT'te belediye otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, otobüs şoförü Abdulhakim Ekinci tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün sata 17.00 sıralarında meydana geldi. Siirt Belediyesi'ne ait, L-1 TOKİ-Sevgili Evleri hattında sefer yapan 56 AAL 943 plakalı otobüste yolculuk yapan bir kadın yolcu fenalaştı. Diğer yolcular, durumu otobüs şoförü Abdulhakim Ekinci'ye bildirdi. Ekinci, güzergah dışına çıkarak aracı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sürdü. Hastaneye ulaştırılan yolcu, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedaviye alındı. Kadın yolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşananlar, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.