Siirt TSO Başkanı Kuzu, Özdemir ile yatırım ve iş birliğini görüştü
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Limak Holding onursal başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. Görüşmede Siirt'in ekonomik potansiyeli ve yatırım ortamı değerlendirildi; Kuzu, huzur ortamıyla bölgeye yatırımcı beklediklerini belirtti.
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Güven Kuzu, Limak Holding onursal başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
Siirt TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kuzu, ev sahipliğinden dolayı Özdemir'e teşekkür etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuzu, görüşmede Siirt'in ekonomik ve ticari potansiyeli, yatırım ortamının geliştirilmesi ve kentin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.
Siirt'in yatırım için cazip fırsatlar barındırdığını dile getiren Kuzu, huzur ortamıyla birlikte bölgeye yatırımcı beklediklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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