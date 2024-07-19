Siirtli öğretmen Gazze'ye 300 bin lira bağışladı

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Siirt'in Eruh ilçesinde görev yapan öğretmen Tuğçe Nur Aydın, Gazze için 300 bin lira bağışta bulundu.

Eruh Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli Aydın, biriktirdiği 300 bin lirayı, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'ye ulaştırılması amacıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının hesabına yatırdı.

Aydın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadığını belirterek, "Bu soykırımı görmezden gelmek, yapılan katliamlara sessiz kalmak mümkün değil. İnsanları teşvik etmek ve Gazze'ye duyarlılığı artırmak için bu yardımı yapmayı uygun gördüm. Tüm dünyayı Gazze'ye ses olmaya ve yardım yapmaya davet ediyorum." dedi.