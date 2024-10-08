Sıla Bebek İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sıla Bebek İçin Cenaze Töreni

Sıla Bebek İçin Cenaze Töreni

Sıla Yeniçeri'nin cenazesinde imam, kayıptan dolayı helallik istedi ve merhamet çağrısında bulundu.

08.10.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İMAM HELALLİĞİ CENAZEYE KATILANLARDAN DEĞİL SILA BEBEKTEN İSTEDİ

" SILA BEBEĞİMİZ NE OLUR BİZLERİ AFFET, SENİ KORUYAMADIK"

Tekirdağ'da şiddet gören ve cinsel istismara uğrayan, tedavi gördüğü hastanede bir ay sonra yaşamını yitiren Sıla Yeniçeri için Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde Yeni Cami'de öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile Sıla'nın yakınları, siyasi parti temsilcileri, kadın sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Sıla'nın tabutuna sarılan teyzesi Aslı Tatar, "Yavrum, kıyamam sana. Biz kıyamadık, kıydılar sana. Biz kıyamadık. Saçının teline kurban olduğum, öpüp kokladığım Sıla. Kucağıma alayım, düşmesin yeter ki" diye ağladı.

Cenaze namazını kıldıran imam Mustafa Soykök " Bu cenaze çok farklı yüreğimizi dağlayan bir cenaze. Bugün müsadelerinizle hepinizin adına ben bu yavrumuzdan helallik isteyeceğim. Sevgili yavrum Sıla bebeğimiz, "Ne olur bizleri affet, seni koruyamadık" İnşallah senin için döktüğmüz gözyaşları yeni bir başlanğıca iyilikleri merhameti çoğaltmak noktasında gayretlerimizin duyarlılıklarımızın artmasına vesile olacak" dedi.

İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Sıla Yeniçeri, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıla Bebek İçin Cenaze Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:53 Sıla bebeğin mezarındaki “Soyadı“ detayı dikkat çekti Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
09:14 Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı
08:56 İsrail’in bomba yağdırdığı Lübnan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor
08:34 Kıvanç Talu, filminde de kendi kaderini yaşadı Kıvanç Talu, filminde de kendi kaderini yaşadı
08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
07:15 Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş
03:04 Sabah tartışarak çıktığı evde eşinin cansız bedenini buldu kendi de intihara kalkıştı Sabah tartışarak çıktığı evde eşinin cansız bedenini buldu; kendi de intihara kalkıştı
01:00 Meksika’da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 18:43:18. #1.12#
SON DAKİKA: Sıla Bebek İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.