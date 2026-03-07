Silahlı Paylaşımlara Operasyon: 26 Gözaltı - Son Dakika
Silahlı Paylaşımlara Operasyon: 26 Gözaltı

07.03.2026 10:29
Ankara'da sanal medyada silahla paylaşım yapan 26 kişi gözaltına alındı.

Sanal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyon; 26 gözaltı

ANKARA'da sanal medyada silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanal medyada son dönemde yapılan silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan kişileri deşifre etti. Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sanal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Albüm' kod adı verilen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Kaynak: DHA

Operasyon, Politika, Güvenlik, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Güncel Silahlı Paylaşımlara Operasyon: 26 Gözaltı

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Silahlı Paylaşımlara Operasyon: 26 Gözaltı - Son Dakika
