Çorum'un Alaca ilçesinde parkta buluştuğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
İlçedeki bir parkta görüştüğü Fatih Han Y'yi tabanca ile ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan Furkan K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı evde, olayda kullandığı silahla yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İlçede 6 Ekim'de Furkan K, Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak'ta parkta tartıştığı Fatih Han Y'yi silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı.
Yaralanan Fatih Han Y. ise kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Silahlı Yaralama Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?