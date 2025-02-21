Şile Belediyesi'nden Okullarda Gıda Denetimi

Güncel

(İSTANBUL) - Şile Belediyesi'nin öğrencilerin sağlıklı beslenmesini desteklemek ve güvenli gıdaya erişimlerini sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında yedi farklı okulda denetim yapıldı.

Şile Belediyesi, ilçede yedi farklı okulda hijyen ve gıda güvenliği standartlarını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla denetim yaptı. Denetimlerde; işletme ruhsatları, satılan ürünlerin içerikleri, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri gibi birçok kritik unsur detaylı bir şekilde incelendi.

Denetimler, veliler ve öğrenciler tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı. Veliler, çocuklarının sağlıklı ve hijyenik ortamlarda gıdaya erişimini güvence altına alan çalışmalara tam destek verirken, öğrenciler de güvenilir gıda tüketmenin rahatlığını yaşıyor.

Yetkililer, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini, velilerin ve öğrencilerin geri bildirimleri doğrultusunda kantinlerdeki standartların daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.