Şile'de Arızalı Tekne Kurtarıldı

Şile önlerinde arızalanan ve içinde bir kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içinde bir kişinin bulunduğu 7,5 metre boyundaki tekne, Karaburun önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Tekne, Tahlisiye-3 botuyla Şile Limanı'nda emniyete alındı.