Şile'de Battığı Tekneden 5. Günde Hala Kurtarılamadı - Son Dakika
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Şile'de Battığı Tekneden 5. Günde Hala Kurtarılamadı

Şile\'de Battığı Tekneden 5. Günde Hala Kurtarılamadı

Şile Limanı'ndan açıldıktan sonra kaza sonucu batan balıkçı teknesinde kaybolan Mehmet Yalçın'ı arama çalışmaları 5. günde devam ediyor. Tekne karaya çıkartıldı ancak balıkçı hala bulunamadı.

19.11.2024 15:49  Güncelleme: 15:58
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ŞİLE Limanı'ndan 15 Kasım sabah saatlerinde çıkan ve kaza sonucu batan teknede kaybolan balıkçı Mehmet Yalçın'ı (64) arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor. Çalışmalar sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlarken batan balıkçı teknesi bugün karaya çıkartıldı.

Olay, 15 Kasım Cuma günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Yalçın (64), Şile Limanı'ndan Karakaş isimli teknesiyle denize açıldı. Tekne, denize açıldıktan bir süre sonra başka bir trol teknesiyle çarpıştı. Çarpışma sonucunda Karakaş isimli tekne Ayazma Plajı açıklarında battı. Balıkçı Mehmet Yalçın ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri geldi. Ekipler, arama botları ve dalgıçlarla çalışma yapmaya başladı. Arama çalışmaları sırasında balıkçı teknesinin kamara kısmı bulundu ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 5'İNCİ GÜN

Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizden ve havadan destek verdi. Karadaki aramalara AFAD ve Şile, Sultanbeyli ve Ümraniye Belediyesi arama kurtarma ekipleri katılıyor.

BATAN BALIKÇI TEKNESİ KARAYA ÇIKARTILDI

Kaza sonucu batan Karakaş balıkçı teknesi hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle denizden çıkarılamamıştı. Balıkçı teknesi bugün çıkartılarak Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi. Teknenin orta yerinde ağır hasar olduğu görüldü.

Çalışmaları yerinde takip eden Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, "5'inci günde Mehmet Yalçın arkadaşımızın bulunmasını ümit ediyoruz. Sahil Güvenlik ekiplerimiz her alanda çalışmalarını sürdürüyorlar. Ayrıca karadan yapılan aramalarda jandarmamız, polisimiz ve çok sayıda arama kurtarma ekibi sahada alan çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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