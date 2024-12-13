Silifke Belediyesi'nden Arkum Mahallesi'nde Temizlik ve Çevre Düzenlemesi - Son Dakika
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Silifke Belediyesi'nden Arkum Mahallesi'nde Temizlik ve Çevre Düzenlemesi

Silifke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arkum Mahallesi'nde şarampol temizliği ve çevre düzenleme çalışmaları yaparak mahalleyi yeniledi. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi.

13.12.2024 10:09  Güncelleme: 10:58
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(MERSİN) - Silifke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arkum Mahallesi'nde şarampol temizliği ve çevre düzenleme çalışması yaptı.

Silifke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallelerde şarampol ve çevre temizliği çalışmalarına devam ediyor. Temizlenen ve yenilenen çehresiyle güzel bir görünüme kavuşan mahalleler, vatandaşların beğenisini topluyor.

Çalışmaların son durağı olan Arkum Mahallesi sakinleri de memnuniyetlerini, "Belediye Başkanımız Mustafa Turgut ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sokak aralarımızın temizliği kısa bir süre önce yapılmıştı. Şimdi de mahallemizin merkezi ve genelinde bulunan şarampol temizliği ile çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Güzel bir çalışma oldu. Esnaflarımız ve mahalle sakinleri olarak yapılan temizlik çalışmaları bizleri çok memnun ediyor" sözleriyle dile getirdi.

Yürütülen çalışmaları fırsat buldukça yerinde inceleyen ve denetleyen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da şunları söyledi:

"Kentimize bağlı tüm mahallelerimize eşit bir şekilde hizmet ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Birçok mahallemizde temizlik ekiplerimiz tarafından başlatılan çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Birçok mahallemizde şarampol, yol açma, çevre düzenleme, park yapımı, mesire alanı yapımı ve sayabileceğimiz daha birçok hizmetimiz devam ediyor. Kentimizin dört bir yanında hummalı bir şekilde mazeret üretmeksizin çalışıyoruz. Yeni yollar açıyor, stabilize yolları asfalta kavuşturuyoruz. Vatandaşımızın ihtiyacına ve talebine yönelik ne gerekiyorsa yapılıyor. Silifke Belediyesi olarak yaz kış demeden halkımızın yanında olmaya, onların talep, şikayet ve önerilerini değerlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediyesi'nden Arkum Mahallesi'nde Temizlik ve Çevre Düzenlemesi - Son Dakika

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