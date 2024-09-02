Silifke Belediyesi ve MMO Asansör Kontrolleri İçin Protokol İmzaladı

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(MERSİN) - Silifke Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) asansör kontrollerinin yapılması konusunda protokol imzaladı.

Makine Mühendisler Odası (MMO) Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Oğuz, Silifke Temsilcisi Zahir Okdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u makamında ziyaret ederek, asansörlerin yıllık periyodik kontrolü için protokol imzaladı. MMO Mersin Şube Başkanı İsmail Oğuz, şube faaliyetlerinden ve çalışma programlarından bahsederek meslektaşları adına başarılı çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Şube Başkanı Oğuz, imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu: "Belediyelerimizle karşılıklı işbirliği içerisinde kentimizdeki tüm asansörlerin kontrollerinin yapılması konusunda protokoller imzalıyoruz ve kamu yararı için en iyi ve etkin şekilde kontrolleri gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Çalışmalarımızı ilçe temsilciliklerimizle başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum."

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise Makina Mühendisleri Odasının Asansör Kontrolleri konusunda uzmanlık ve özveri ile çalışmalarını gerçekleştireceğine inandığını dile getirerek, "Kentimiz, vatandaşlarımız ve belediyemiz için hayırlı olsun" dedi.