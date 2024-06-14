Silifke Belediyespor Tenis Bahar Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Silifke Belediyespor Tenis Bahar Turnuvası Sonuçlandı

Silifke Belediyespor'un düzenlediği Tenis Bahar Turnuvası sona erdi. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

14.06.2024 14:03
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(MERSİN)- Silifke Belediyespor'un Tenis Bahar Turnuvası sona erdi. Dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediyespor'un Tenis Bahar Turnuvası ödül törenine katılarak, "Spor ve Sporcunun her zaman yanındayız! Hep destek tam destek! Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olacağız"

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Silifke Belediyespor Bahar Kupası Tenis Turnuvası'na katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olacağız. Kulübümüz tarafından farklı branşlarda açılan bu turnuvalar sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz kendilerini geliştirerek yeteneklerini keşfetmektedirler. Profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde verilen eğitimlerle ilçemizden başarılı sporcular yetiştirmeye kararlıyız. Yıllardır geleneksel hale gelen bu turnuvalarımızın ve etkinliklerimizin giderek artmasını temenni ediyor, bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kupa törenine İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Belediyespor yönetim kurulu üyeleri ve sporcular katıldı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Silifke Belediyespor Tenis Bahar Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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